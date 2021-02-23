連鎖餐飲集團王品(2727)定調2021年營運要超越顛峰、重返榮耀，除持續優化升級既有品牌、強化競爭力外，將聚焦中餐及鍋物品牌、規畫在台新展40家店、將總店數推升至320～330家，並在兩岸推出至少5個新品牌，力拚達成營收成長15％、淨利率達10％目標。

受疫情及氣溫下降影響，許多民眾減少外出，使得全台血液庫存告急、年前庫存量一度不到3天。王品集團精緻事業群總經理黃佳慶今（23）日邀請藝人盧廣仲一起挽袖捐血，為24～27日的捐血公益活動暖身，會後接受媒體訪問。

黃佳慶表示，王品旗下「西堤」長期關注捐血公益，自2004年舉辦募血公益活動以來，17年共募得逾2700萬cc熱血，今年亦持續扮演領頭「牛」，24～27日4天在全台43個捐血點舉辦募血活動，西堤將捐出2萬張5折套餐券，盼協助募集700萬cc熱血。

展望今年台灣餐飲市況，黃佳慶認為，由於全球疫情仍未真正趨緩，預期今年仍是封閉市場，業績則可望優於去年同期。而去年展開數位轉型、打造「王品瘋美食」App，迄今會員已接近128萬、超前集團預期，以年底前達200萬為目標。

黃佳慶表示，王品今年將持續展店，並規畫在兩岸推出至少5個新品牌。其中，中國大陸已推出「和牛涮」及「西川霸牛」2個新品牌，分別開出3家及1家店，而中國大陸的「和牛涮」平均客單價達人民幣179元（約新台幣770元），高於台灣水準。

至於台灣方面，黃佳慶指出將至少推出3個新品牌，包括鍋類、燒烤、異國料理、中菜料理等，並持續聚焦「聚」、「和牛涮」、「青花驕」等既有鍋類及中餐品牌，規畫新展40家店，將集團全台總店數推升至320～330家，創下歷年最大規模。

王品已陸續針對「聚」、「藝奇」等既有品牌進行轉型優化升級，黃佳慶指出，集團將定期檢視各品牌狀況，針對商品服務強度、客群定位及商業模式等機動調整優化，今年將針對「西堤」及「夏慕尼」進行優化升級，力拚達成集團營收成長15％、淨利率達10％目標。

(時報資訊)