新冠疫情漸受控制後，已反應在烘焙原料大廠德麥(1264)1月營收表現上，總經理吳文欽說，2月看起來表現也不錯，若疫情能夠維持穩定，今年全年度營運可望優於去年，由於大陸無錫新廠計劃將在今年第4季正式投產，營運能量充足。

目前看農曆過年期間實際業績表現和預估差不多，吳文欽說，今年大陸民眾多數原地留在大城市過年，3月才會是業績表現的真正觀察點。在台灣市場方面，以往觀光客消費主要在餐飲，本土消費則在烘焙，目前尚未解封，烘焙市場還是相當不錯，今年在國旅加持，若疫情不出現重大變化，餐飲業績值得期待。

至於最近原料成本上漲，德麥說，乳製品去年維持低檔，不過，從去年底起，到目前為止就上漲約2成幅度，乳製品將會是今年獲利上較大挑戰。德麥表示，雖然產品逐月調漲價格反映成本增加壓力，不過還是無法全數反應成本，公司積極開發高毛利產品，透過產品組合優化維持整體毛利率水準。另外，今年第4季無錫新廠投產後，舊廠可出租，將可以創造穩定的租金收入。

(時報資訊)