大陸共機過去半年來頻頻擾台，讓國軍提高戒備，而解放軍十多年來軍力則隨GDP快速增長，在裝備研製、對外軍購上也逐步提升，其中，對台部署兵力達到12萬人，海軍三大艦隊中的東海、南海艦隊規模也日益擴增，前空軍副司令張延廷23日表示，共軍對台威脅未來勢必升高，他建議國軍應該保持「三不」策略。

據《中評社》報導，現職清華大學榮譽講座教授張延廷今(23日)，在台灣民眾黨智庫舉辦「台灣的安全戰略環境與威脅—兼論我國防衛構想」座談會上，分析中美亞太區域相關軍力表示，中國大陸軍力現代化隨著軍費增加近年快速增長，每年軍費已達1700億美元以上、美國約7200億美元，且核彈頭至少擁有300枚，之後會增加到超過400枚。

共軍空軍殲20戰機日前也證實在十年前首飛，中共對台第一波威脅則包括「短中程彈道飛彈」，且共軍也已發射多組北斗系列量子通信衛星，成為全球四大擁有通信衛星系統的國家，包括美國、歐洲、俄羅斯、中國。

大陸解放軍軍力近年急速上升，常舉行演習。（圖/中新社）

張延廷認為，共軍在無人機上的發展也非常積極，在珠海航展上也能看到WJ700無人機，我國(中華民國台灣)國防部公布中共在西南空域活動的「不明機」，很可能就是無人機，至於哪些系列尚在分析。

張延廷指出，共軍未來對台軍事活動，只會隨著軍力的提升而提高，他希望台灣政府務必保持「不要消耗過度、不要擦槍走火、不要鬆懈心防」的三不策略應對。

(中時新聞網)