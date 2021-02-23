苗栗縣通霄鎮台1線與苗128線路口，遭機車族投訴，機車停於機慢車道停止線容易與右轉車輛衝突，若遇大車恐因視線死角成肉餅。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮台1線與苗128線路口，遭民眾投訴設計不良，機車騎士沿台1線最右側機慢車道行駛，紅燈停於停止線容易落入右轉車道大型車輛的內輪差內，騎士閃避不及就成肉餅，縣府接獲陳情與公路總局會勘，計畫將機慢車道停止線退後10米，解決機車族與紅燈右轉車輛的衝突。

通霄鎮台1線與苗128線路口可銜接國道3號及台61線西濱快速公路，車流量大，大型車輛過路頻繁，機車族投訴路口設計太危險，台1線設有左轉、直行、右轉共3車道及1機慢車道，機車族抱怨每次依機車道前行到路口，於停止線等紅燈時總是心驚膽跳，就怕被右轉的大車輾斃。

民眾指出，台1線與苗128線路口設有紅燈右轉號誌，雖於中間直行車道設有機車停等區，但騎士習慣沿最外側的機慢車道前行，遇紅燈停於機慢車道停止線，一旦右轉號誌亮起，騎士就得左顧右盼閃遠一些，避免陷入右轉大車的視線死角，有些大車甚至會直接吃掉機車道，機車族只能躲在路肩。

縣府接獲陳情，去年底與縣議員及公路總局現勘，曾試行取消台1線與苗128線路口紅燈右轉，但不到3天就被其他用路人批評取消右轉號誌，釀尖峰時段右轉車輛大塞車，因此恢復開放紅燈右轉，工務處表示，目前與道路主管單位公路總局協商，將調整機慢車道停止線退縮10米。

工務處交通規畫科指出，依據會議記錄，紅燈右轉號誌與機車停等會有衝突，因此目前傾向以「階梯式」調整標線，機慢車道停止線往後退縮10米，避免機慢車與右轉車輛動線交織，中間直行車道的機車停等區則將移至機慢車道，讓機慢車統一走外側，標線改善事宜將由苗栗工務段盡速辦理。

(中時 )