龍潭敏盛運動賦能中心今日正式啟用。（龍潭敏盛醫院提供／黃婉婷桃園傳真）

失能者再「賦能」為當今長照新模式，龍潭敏盛醫院近年與真醫運動醫學中心合作，在桃園市龍潭區中正里內，打造龍潭首家社區型「運動賦能中心」，23日正式對外啟用，其整合運動、復健、醫療3方資源，方便長者在專業人員陪同下，就近使用3大運動器材，延緩失能、失智風險。

根據衛生福利部國民健康署統計，台灣將在2025年邁向「超高齡社會」，延緩失能成為照護界主流，龍潭敏盛醫院院長陳蓬萱指出，該中心專為中老年、三高慢性病及中風3大族群設計，透過量身打造的運動課程，能實踐「運動防老」、「賦能」的概念，透過鍛鍊為長者增強身體機能。

真醫運動醫學中心執行長沈姿廷解釋，中高齡運動中心與坊間健身中心不同，「安全」被視為最大要件，訓練時必須以被動式運動誘發長者的身體功能，再以主動式運動強化個人的體適能，讓中高齡長者在安全情況下使用體健設施，預防骨質疏鬆症與肌少症的發生，減少中高齡者跌倒風險。

沈姿廷說，目前中心設有垂直律動設備，能促進血液循環，達到緊實肌肉、強健骨骼的項果，還設有等速肌力訓練的儀器，為長者增加肌肉量，再搭配手部開合雙向機，有效訓練核心機群，現場也配有專業人員，協助指導長者正確運動姿勢。

中正里長陳淑麗表示，舟車勞頓前往醫院是長者日常，時常伴隨不安與未知感，但賦能中心地點選在社區周邊，可將醫療資源和社區連結，讓長者不必再出遠門，就能達到健身、復健的效用，實為地方福音。

(中時 )