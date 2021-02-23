觀光局「阿里山國家風景區管理處」23日表示，這次與「嘉義縣咖啡產業發展協會」首次共同舉辦「The Producers-2021阿里山生豆後製全國邀請賽」，即日起開始報名，將邀請全國咖啡業者前往阿里山各地產區，與當地咖啡農一起後製咖啡豆並評選，並將協助把「聯名烘培」的成果對外行銷推廣，盼吸引消費者更認識阿里山咖啡、來趟咖啡小旅行！

阿里山管理處表示，這場邀請賽將於28日舉辦線上說明會，並於3月1日至4月28日期間進行業者與莊園主聯名後製。本次活動規劃讓莊園與業者所製作的聯名款生豆舉辦趣味類型評鑑，使用盲測方式並邀請團隊投票。

阿里山管理處解釋，投票採用積分累積制，每人可選出心中前六名，獲得選票者分數計算為：第一名6分、第二名5分、第三名4分、第四名3分、第五名2分、第六名1分，累計後票選出5名優選獎與1名特別獎並予表揚。

阿里山管理處提到，本次咖啡豆後製的烘培成果，除了擇優進行表揚外，也特別獎勵冠軍與亞軍的業者與莊園，招待令人難忘的阿里山產區與文化小旅行。不管是莊園主、經營者、咖啡師、杯測師、烘豆師或是行銷人員等等都歡迎報名參加，透過雙方一起合作、發揮創意巧思，聯名製作屬於自己咖啡豆，擁有一手好技術的民眾不可錯失這次賽事。

阿里山管理處處長洪維新表示，這次活動號召全國的咖啡業者透過邀請賽來趟阿里山的深度旅遊，品嚐甘醇的「阿里山咖啡」，體驗不一樣的咖啡之旅。也期待透過上下游產地的鏈結來活絡阿里山咖啡觀光產業，增加咖啡農友的行銷通路，進而引領阿里山咖啡朝向精品化、國際化。

(工商 )