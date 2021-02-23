第一化成-KY、統新、鴻碩上市案通過 17:332021/02/23 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（23）日召開董事會，通過第一化成-KY（2250）、統新（6426）及鴻碩（3092）等三家上市案。其中，統新及鴻碩均為櫃轉市，預計將於今年上半年陸續上市掛牌。 威潤積極布局防疫市場 深紫外線除菌產品於婦幼用品大展登場 工程建案增加、發展多元產品 冠軍今年營運可望2位數成長 (工商 ) #鴻碩 #統新 #第一化成 #案通過 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：中鴻、威致、英業達、微星、儒鴻、華航 10:002021/02/23 財經 帶量攻堅 旺宏景碩認購夯 04:102021/02/23 證券．權證 太空發展法草案通過 高市航太產業後市看漲 13:032021/02/23 財經 風碩廠房通風科技 有效省電 04:102021/02/23 產業特刊 《國際產業》錢談不攏 韓LG與越Vingroup手機交易案傳告吹 14:152021/02/23 財經 國際服飾品牌廠下單動能漸強 儒鴻、聚陽 訂單看到Q3 04:102021/02/23 證券．權證 大安森林推案潮 德運永康大熱賣 04:102021/02/23 產業．科技 《類股》鋼價看漲 鋼鐵股發燙 11:082021/02/23 財經 大同 取得台電6億標案 04:102021/02/23 證券．權證 《經濟》518熊班：年後轉職潮外 兼差、接案人數破往年新高 17:222021/02/23 財經 趙少康直指三中案司法追殺 04:102021/02/23 政治要聞 財經熱門新聞 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 澳洲棉花豐收 沒陸182億市場農民狂找替代方案 - 財經 台積殺4天危險？散戶注意：台股沒破關鍵點就不必逃命 - 財經 中澳惡鬥 1國大麥賺爆 今年輸陸上看100萬噸破紀錄 - 財經 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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