倫元投顧分析師陳學進表示，台股23日開低震盪走高，終場上漲33.24點，漲幅0.2％，收在16,443.4點；櫃買指數則震盪拉回，下跌1.13點，跌幅0.57％，收在197.89點；三大法人進出方面，外資轉買42.52億元，投信續買8.53億元，自營商續賣11.9億元，惟外資法人於台指期續賣1,605口多單，累計淨空單部位為27,792口，心態轉趨謹慎偏多。

台股22日早盤，雖受前日美股科技股及費半指數重挫拖累，早盤一度開低大跌達198點。不過，美股22日的下殺拉回，主因疫苗奏效，市場預期經濟將復甦，帶動美債殖利率持續攀升至近一年高位，市場憂慮通膨恐將隨之升高。此外，美國聯準會（Fed）恐提前收縮資金、升息，造成市場憂慮。

此類源自於消息面及心理面的短期利空，影響僅是一時的，在經濟、資金及籌碼面等仍有利下，對台股仍持續看多不變。再者，台股23日在開低下殺過程中，仍可見低接買盤，不僅使加權指數終場收紅，盤面轉機股更輩出，顯見後市仍不容小覷。

個股方面，本周納入投資組合的僑威，訂單爆衝，業績持續展現強勁成長力道，股價持續上攻，配合基本面、籌碼面仍處相對有利位置，內外資法人心態偏多不變下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，台股23日由塑化類股華夏、聯成，及鋼鐵股高興昌、中鴻、新鋼、海光、威致等接棒演出。此外，鑫創、海德威、海韻電、全漢、僑威、安力-KY、微星、技嘉、笙泉、公準、志聖、普誠、安碁、律勝、長華、萬旭、金益鼎、富邦媒、第一銅等，均表現強勢，傳統產業的大漲，可見得資金出現大搬風。

(工商 )