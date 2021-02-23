證券分析師陳杰瑞表示，美股22日多頭指標股特斯拉跌幅較重，那斯達克及費半指數亦見到明顯回檔。投機指標比特幣也連兩日下跌；反觀台股，大盤23日震盪劇烈，盤中最低更來到16,211點，跌幅最重近200點，惟開低走高，終場上漲33點，收在16,443點。整體而言，雖台股大盤連兩日於高檔震盪，但以收盤來看，均出現價漲量增，顯見台股目前仍是偏多看待。

護國神山台積電持續弱勢，股價23日下跌9元，收在641元，剛好碰到多方缺口下緣。因此，台積電24日表現相當關鍵，多方面臨背水一戰，若能守住641元關卡，則台股有望再創新高；反之，若失守，則盤面上的強勢股，追價意願恐會受影響。

個股方面，本周納入投資組合的晶豪科，記憶體漲價題材發酵，價漲量增，股價可望持續創高。

操作方面，仍建議短進短出，一旦股價出現價跌量增或跌破5日線，都建議先行出場。盤面強勢族群仍聚焦於電競、記憶體、被動元件、面板、光學鏡頭及PCB，指標股分別為僑威、晶豪科、凱美、群創、佳凌、南電。

(工商 )