證券分析師吳磊光表示，美股道瓊指數22日創歷史新高31,653點後賣壓出籠，終場漲點縮小至27點，收在31,521點，道瓊指數正處在5日線及10日線間糾結整理，然而其餘三大指數全數收黑，那斯達克指數、費半指數及標普500指數依序下跌341點、121點及30點，其中與台股關連係數較高的費半指數下跌最重，連帶影響台積電23日走勢，盤中最低來到633元，拉回整理已成事實，投資人不可不防。

加權指數18日創高時台積電股價卻未跟上，22日大盤再創歷史新高16,579點，而台積電股價卻拉回到5日均線附近，盤面轉由股王大立光領導，去年自低點反彈以來台股與台積電合作無間的架構開始動搖，也讓指數空間由半導體釋出給光電族群。譬如本周納入投資組合的佳凌，帶領Apple Car題材，連兩日拉出漲停板，未來股價持續看好，光電與車電相輔相成下，望能成為2021年主流之一。

(工商 )