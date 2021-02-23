4年前一名幼童因好奇，趁大人不注意時，逕自從櫃子裡拿起打火機點火遭燒燙傷，家屬提告求償；一審認定打火機已標示有「遠離孩童」警語，判決廠商免賠，但二審認為固定開關並無鎖住防止點火，廠商須負判決40％責任，判賠33萬多元定讞。

家屬提告主張，廠商從自大陸地區輸入銷售「黑金鋼噴射噴火槍」型的打火機，但在鎖上安全鎖後仍然可以點火，有設計或製造之瑕疵，致孩童遭噴火槍噴出之火焰，引燃身上衣服，全身多處燒燙傷，經過多次清創、植皮手術治療。

家屬認為，意外事件導致孩童現仍留有疤痕，廠商應賠償醫療費用、看護費用、精神慰撫金以及懲罰性賠償金共計143萬2399元。新北地方法院判決廠商免賠，家屬提上訴。

台灣高等法院認為，打火機具高溫易燃相當危險的產品特性，但該固定開關並無鎖住防止點火的功能，足認其輸入及經銷流通進入市場時，並不符合當時科技及專業水準可合理期待之安全性，而違反消費者保護法規定。

高院指出，打火機外包裝及商品本身標示「遠離孩童」之警語，阿姨照顧孩童時，未加以妥善保管致生意外發生，應負60％的過失比例，廠商應分擔40％之過失比例，判決廠商賠償33萬2640元確定。

(中時 )