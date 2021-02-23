大里農會23日舉行「作伙插秧趣」活動，除了學習人工插秧，大里國小的小朋友們，也坐上插秧機，了解現代機械化的插秧方式。（大里農會提供／黃國峰台中傳真）

大里農會23日舉行「作伙插秧趣」活動，大里國小的小朋友們實際下田體驗插秧後，大里農會總幹事賴東陽（右）、大里國小校長蔡添元（左），勉勵小朋友們，要珍惜食物。（大里農會提供／黃國峰台中傳真）

大里農會23日舉行「作伙插秧趣」活動，大里國小的小朋友們實際下田體驗插秧後，全身噴濺了不少污泥，且勞動後米飯更為可口。（大里農會提供／黃國峰台中傳真）

中市大里區農會推廣「食農教育」，強調「親手做」的體驗教育，23日邀請大里國小師生一行82人，來到大里草湖市民農園旁農田，體驗插秧的辛苦，過程中小朋友們踩著軟爛的泥巴，舉步維艱，都說透過實際插秧，了解米飯的來源，也明白農夫的辛苦，以後一定更珍惜食物，要對生產者和環境充滿尊重與感恩。

春分前好布田（插秧），這時節農田上處處可見插秧機插秧景象，大里區農會推廣「食農教育」今年邀請大里國小學童，體驗踩在水稻田，親手插秧的辛苦，23日來到大里草湖市民農園旁農田種稻，種稻前遵循古禮，舉行「拜田頭」祭天儀式，準備了三牲禮、酒禮及金銀玉帛，由大里區農會總幹事賴東陽、大里區鄭正忠區長、大里國小蔡添元校長帶領同學們，焚香祈禱，向天公、土地公伯等眾神，祈求風調雨順平安豐收。

活動中，由農耕老師一邊示範一邊解說翻土、選種、育苗到插秧、除草等稻米栽培過程，體驗真實的農耕生活及對自然友善的耕作，接下來由小學生們，挽起衣袖、捲起褲管，下到水田中，親手將秧苗種下。

大里農會總幹事賴東陽表示，今藉由舉辦「作伙插秧趣」活動，讓孩童們放下現今所習慣的科技，回歸樸實，以最原始、最傳統的方式體驗年長者在過去的耕種方式。

大里國小校長蔡添元表示，一粥一飯，當思來處不易；半絲半縷，恆念物力維艱。今日孩子來體驗插秧，不只是要教他們插秧這個動作，而是要讓他們知道食物的源頭、農夫的辛苦、對環境的尊重，也希望孩子們能將今天所學習到、所體驗到的溫暖，帶回家裡，讓社會更和樂，國家茁壯。

(中時 )