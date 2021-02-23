4月12日是國際寵物日，台南市政府為朝寵物旅遊友善城市發展，4月分規畫辦理毛小孩日活動，民眾帶著寵物一起出遊，搭乘指定大眾運輸或到指定景點，都有優惠。（台南市政府觀光旅遊局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府為朝寵物旅遊友善城市發展，4月分規畫辦理毛小孩日活動，民眾帶著寵物一起出遊可享優惠，熱門景點山上花園水道博物館還有讓毛小孩放電的寵物遊憩區。（台南市政府觀光旅遊局提供／莊曜聰台南傳真）

新冠疫情影響出遊意願，不只民眾在家悶壞了，連自家的毛小孩也連帶著憂鬱起來，近期隨著疫情稍有緩和，觀光人潮逐漸湧現，台南市政府為推廣寵物友善旅遊，配合4月12日的國際寵物日，4月將規畫毛小孩日活動，鼓勵民眾帶著毛小孩一起出門，暢遊南市綠色景點，搭乘指定大眾運輸及特定景點參訪，都有優惠。

南市府觀光旅遊局指出，南市適合毛小孩旅遊的地點眾多，包括新營區的天鵝湖、長勝營區、南瀛綠都心，北門區井仔腳瓦盤鹽田、麻豆區總爺藝文中心、大內區走馬瀨農場、中興大學新化林場、安平林默娘公園、漁光島、台南市各大公園等，出遊時只要住寵物禮節及環境清潔，一定會有不錯的旅遊體驗。

在山區旅遊路線中，有假日營運的台灣好行「山博行線」，每日32班次、每班次間隔30分鐘，沿途停靠山上花園水道博物館、大內南瀛天文館及左鎮化石園區等，其中山上花園水道博物館還設有「寵物遊憩專區」，毛小孩可以在指定空間恣意奔跑放電，另外還有寵物推車供租借，另外兩處館區也提供動物休息區，方便民眾入館參觀。

觀旅局表示，4月毛小孩日登場時，活動期間帶著毛小孩一同出遊，毛爸媽可免費搭乘台灣好行山博行線，毛小孩憑台灣好行山博行線一日券到台南山上花園水道博物館可兌換寵物零食一份；另外觀旅局也製作「毛小孩遊台南友善地圖」，民眾可按圖索驥，造訪景點。

(中時 )