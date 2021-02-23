中碳（1723）去年全年合併營收約53.63億元，稅後淨利7.08億元，稅後每股盈餘3.09元，董事會23日通過配發現金股息2.80元。

中碳23日召開董事會，通過109年度財務報表，決議配發盈餘分配的現金股利2.60元、法定盈餘公積發放的現金0.20元，合計配發現金股息2.80元。

中碳發言人黃初凱表示，中碳去年全年合併營收約53.63億元，年減約28.89％，去年稅前淨利約8.51億元，稅後淨利約7.08億元，換算股本的稅後每股盈餘約3.09元。

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(工商 )

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