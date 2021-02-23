屏東勝利星村創意生活園區以時尚花藝盛典和全區51家品牌店家，從過年到元宵節推出「浪漫有春」活動，年節期間走春人潮爆棚，帶動園區各品牌店家營業額開紅盤，讓原本擔心疫情影響人潮的店家因生意興隆樂開懷。

勝利星村在農曆年前全區修復完工，共有51家品牌進駐，為老屋注入新靈魂。屏東縣政府文化處以「勝利星村 浪漫有春」為名，邀請花藝設計師以屏東在地花材妝點重現風華的日式眷舍，演繹最浪漫的時尚花藝秀，同時結合彩繪藝術家的地景創作，漫步街角巷弄間都有不同的驚喜，吸引來自各地遊客造訪，成了最夯IG打卡的景點。

今年園區因為進駐品牌更豐富，且各具特色，除了過年應景的文創選物、職人手作，還有充滿年味的眷村私房料理，從日到夜人潮絡繹不絕，園區創下高人氣，不僅餐飲業生意好到忙翻，屏東多一度的溫暖氣候，也讓創意冰品店家大排長龍。

一到農曆年節，外地遊子返鄉，勝利星村必然成為重溫眷村回憶的《家》一般，有著過年喜氣的歡聚。今年因為疫情無法出國，過年期間國旅人潮增加，不少遊客選擇南下走春，店家表示:「今年人潮更甚以往」，營業額翻倍成長，至少增加2-3成。

文化處表示，「勝利星村 浪漫有春」活動至3月1日止，民眾可把握228連續假期前往走訪、賞花，感受村裡獨特的人文地景。在各店家也提供縣府發行的「勝利星村 星之所巷」導覽小冊，歡迎民眾隨時隨地來到園區享受行旅的樂

(工商 )