作為成本刪減計畫的一部分，匯豐銀行周二宣布，長期將減少全球辦公室空間近一半，顯示在新冠肺炎影響下，企業的工作方式正急速轉變。

匯豐目標在長期地減少辦公室樓板面積約40%，該銀行在對分析師的業績展示時提出表示，但無提供進一步細節。

匯豐同時宣布，其策略將更聚焦於亞洲的財富管理。執行長Noel Quinn表示，原本希望將匯豐打造為中國與外界的金融橋梁，但地緣政治的因素，讓其計畫受阻。

匯豐表示，未來五年將對亞洲的財富管理和國際批發業務追加投資60億美元，以推動亞洲地區的成長。

(時報資訊)