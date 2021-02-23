2021「阿里巴巴國際站台灣跨境電商達人賽」23日舉辦決賽。阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，想透過平台幫更多台灣商家在世界外貿舞台上商家發光發熱，認為台灣實際有很多「隱形冠軍」，在履約服務、售後保障，研發創新都足以跟海外大廠比拚，透過挖掘並協助台灣優質商家的成功案例，進而讓更多中小企業「斜槓」，了解到轉型電商就像用智慧型手機一樣很方便，未來「跨境電商會越來越簡單容易」。

此次參賽，從體育選手轉為創業者，主營羽球拍與周邊如球線、服飾等產品的羽球品牌商久奈司（JNICE）執行長李鑑珉表示，公司成立於2009年，從原本的零外銷企業做到現在60％外銷，同時回顧3年間的外銷營收從55萬元做到855萬元新台幣，其中更有70％來自國內外的網路行銷。

李鑑珉也坦言從實體轉戰電商的路上相當辛苦，最初是在eBay、台灣經貿網、蝦皮等平台累積經驗，而後看中阿里巴巴國際站的巨大流量與大數據分析等優勢，從去年正式加入，即便在疫情影響下，電商業績也得此成長約30％、成交國家遍布22國。

卜蜂集團旗下的好侶股份有限公司總經理詹成尉也說，去年8月正式上線阿里巴巴國際站，透過參加「橙功營」與各式線上線下的培訓課程，更了解如何有效吸引顧客。統計上線半年左右也接獲來自65個國家的詢盤，包括巴林、阿魯巴等西亞、太平洋群島國。

郭奕麟認為，以往台灣中小企業多運用老客戶推薦與參展形式開發客戶，但成本與效益不成正比，特別過去一年受到疫情影響導致國際展會封閉、國際買家無法來台交流。這讓阿里巴巴國際站的買家數2020年成長84％，實收交易額年增101％。

郭奕麟指出，2020年阿里巴巴國際站廠商數量成長約3成，為近10年來成長幅度最高的一年，認為即便疫情未來好轉，但企業使用電商服務已是不可逆的趨勢，希望能協助企業「讓世界更小、讓生意更大。」

(旺報 )