對於「刪Q總部」發起罷免行動，基進黨立委陳柏惟受訪時曾表示，這次的罷免行動顯示台灣還是有些不正常的人。對此，藥師林士峰忍不住直言，陳柏惟的自我感覺也太好了，並指若他真的做得好，應該很難被發動罷免，並希望陳柏惟應該拿出政績說服民眾，而不是抹黑罷免人。

針對陳柏惟的言論，林士峰今(23日)在臉書上表示，「哇，陳柏惟立委的自我感覺也太好了」，他認為，做的好漢觸動部分人的痛腳，應該是很矛盾的事，且陳柏惟如果真的做的好，相信也很難被發動罷免，因為台中算是比較容易藍綠互換執政的縣市，更何況要選到立委。

林士峰指出，他對陳柏惟這一年的來印象，只有內交部、香港人來台當兵這兩個不怎麼行的通的議案。同時，他也幫罷免領銜人「阿文」說話，指阿文是一位連䕶照都沒有，沒參加過政黨，站出來參與罷免前從未面對過媒體，從事電腦工程師工作的年輕人，明明很怕，卻願意為理念以在地選民身份站出來提案罷免心目中不適任的民意代表，不但很正常，還很有勇氣。

林士峰希望，陳柏惟立委要拿出實績和可行政見來說服民眾不同意罷免，而不是透過抹黑罷免人，企圖藉此質疑罷免正當性的純選舉操作手法。

網友們也留言回應，「我只記得他嗆1打35結果被秒」、「我就問：柯文哲也觸動很多人的痛腳，但是有人發動罷免柯文哲嗎？」、「他們黨主席就很超過啦，之前批評政黨票投給時力和民眾的人，腦容量不足」。

哇，陳柏惟立委的自我感覺也太好了 做的好跟觸動部分人的痛腳，應該是很矛盾的事；如果真的做的好，我相信也很難被發動罷免，台中算是比較容易藍綠互換執政的縣市，更何況要選到立委，至少在一年前，陳柏惟是獲得當時最高支持度的人，得票率也高達過半的5... 由藥師林士峰發佈於 2021年2月22日 星期一

(中時新聞網)