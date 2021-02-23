新豐鄉28歲的戴姓女子23日上午載著2名分別5、6歲的男童，疑似在前往學校、復健的路上，撞上停放路旁小貨車，戴女與5歲男童因此喪生，6歲男童仍在治療。戴女在加油站工作，疑似大夜班剛下班就載著孩子出門，背後原因令人心酸。

據了解，戴女與父母同住，她在加油站工作，單親撫養4名子女，最大的兒子就讀國小，最小的女兒年僅3個月，23日早上，長子因癲癇而在家休養，和女兒同由戴女母親照顧，戴女疑大夜班下班不久，就載著小孩出門復健、上課，恐因精神不濟而撞上小貨車後斗，造成此起悲劇。

這起車禍發生在23日上午9點10分，現場目擊者表示，當場聽到劇烈聲響，就看到機車撞上小貨車後斗右側，戴姓女子騎機車雙載，5歲的男童站在腳踏處，6歲的男童則坐在機車後座，由於撞擊力道大，機車車頭陷入小貨車後斗，救護人員到現場拉出男童、戴女時，兩人已無呼吸、心跳，送醫不治身亡。

家屬透露，由於2個孩子有發展遲緩現象，一周要復健4次，最遠還曾到竹北、楊梅的醫院就診，但戴女平常很少「一次載2個」，戴女的父親也會協助接送，23日一早戴女父親因外出工作，由戴女送孩子出門，未料釀成事故。

新竹縣政府社會處長李國祿獲知後，也啟動相關調查，全力給予協助，他指出，戴女撫養4名子女，也是縣府列冊的低收入戶，目前由核發縣府急難救助金及鄉公所的急難救助金共2.5萬元，後續也會由新湖社會福利服務中心持續追蹤。新豐鄉長許秋澤獲悉，也與多名代表前往戴家關懷，代表羅時乾不忍戴女家境清寒，自掏腰包2萬元救助。

(中時 )