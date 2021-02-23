電動車大廠特斯拉近來股價不斷探底，雖去年交車數離目標50萬輛仍有些微差距，由該公司所掀起的電動車投資狂潮，特斯拉讓連續(截至去年第四季)6季創下淨利表現，2020年同為該公司首年度全年獲利正成長。然而，市場不斷傳聞的「特斯拉殺手」，包括福斯、BMW等傳統汽車大廠皆揚言會追上特斯拉，加上在美中以外的破億人口市場表現差強人意，近期美國長天期公債殖利率突破1年來高點，讓這些去年遭到市場追捧前景的飆股面臨龐大修正壓力。

特斯拉股價在近期一路下挫，跌破800美元大關，甚至23日美股盤前，特斯拉股價摔破700美元關卡，大跌27美元或3.78%、暫報714.5美元。

特斯拉在電動車、自駕領域掌握大量數據，讓該公司擁有遠遠超越對手的實境駕車數據300 億英里，成為AI與自駕系統領域最強的企業。特斯拉在美國、大陸市場熱銷，雖掌握全球最大2個市場主導權，歐洲則是由傳統汽車大廠的油電混合車、電動車為主。

據《MarketWatch》報導，特斯拉2020年在日本這個人口破億大國的銷量卻沒有好表現，反而不到2000輛，日本卻在去年有340萬的汽車銷售數據，占比連1%都遠遠不到。

特斯拉日本的Model 3價格已經降價30%，讓Model 3價格從511萬日圓降至429萬日圓，但在進口高額關稅下，讓Model 3日本價格遠高過於美國售價。日本的油電混合車在2019年市占率不到1%，遠低於歐洲的12.3％。

特斯拉目前向日本輸入上海超級工廠生產的車款，與加州相比，從大陸輸入的特斯拉汽車運輸成本較低。不過，日本市場有日產這個強大競爭者，去年所發表的純電動跨界休旅車型Ariya，定價就較特斯拉休旅車款Model Y還低。

BMW集團執行長Oliver Zipse近期也預告，特斯拉將在新能源車競爭下敗落，一些老牌的汽車製造廠在持有完整的汽車生產鏈下，進軍電動車領域。福斯集團去年也提到，福斯有更多的產能來交付客戶訂單，特斯拉3座超級工廠若能1年生產30萬~50 萬輛，福斯就可以生產90 萬~ 150 萬輛。福斯表示，採用該集團模組化電驅動平台，讓福斯可以生產更多種類的車款，截至2023 年，福斯集團將投入 440 億歐元達成目標。

(中時新聞網)