全國第一公辦都更案 北市斯文首善預計9月竣工。（吳康瑋攝）

全國第一公辦都更案 北市斯文首善預計9月竣工。（吳康瑋攝）

全國第一公辦都更案 北市斯文首善預計9月竣工。（吳康瑋攝）

全國第一公辦都更案 北市斯文首善預計9月竣工。（吳康瑋攝）

全國第一公辦都更案 北市斯文首善預計9月竣工。（吳康瑋攝）

全國首件政府擔任實施者公辦都更、大同區斯文里三期整宅於2018年拆除後，經過3年的時間，於23日舉行上樑典禮，副市長彭振聲表示，斯文里三期改建案預計今年9月順利完工，讓住戶於明年4月前遷入、儘早回家，此外，市府為了讓民眾安心的搬家，預計將提供補助10個月的房租津貼，除了讓大家可以安心的搬回來，也替未來的公辦都市更新2.0奠定基礎。

彭振聲表示，斯文里三期基地位於大同區大龍街91巷，也就是樹德公園旁，過去因產權多屬私有，整合困難，北市府從2015年起推動公辦都更，並在2018年將舊的住宅拆除，目前預計9月完工、明年4月入住，全部13層樓共350戶，包含住戶分回197戶以及社會住宅等。

彭振聲強調，這是首件由北市府擔任實施者的公辦都更案，當時整合時遇到很多困難，像營造廠是由前副市長林欽榮協助，才順利推動，斯文里三期整建住宅規劃戶數有一到三房，坪數約11至30坪，陽台約2坪以下；總經費為新台幣16.7億元，其中工程經費約9.4億元，預期將成為北市府公辦都更的典範。

社區主委王賓崑表示，當時也有部分住戶不同意都更，但經過市府積極協調溝通後，才讓公辦都更圓滿達成，他在未來大樓蓋好後，最想要做的事情，就是將所有老住戶都接回來，團聚吃湯圓，讓大家高興離開，也高興走回到新家，讓大家住得安心又舒適。

都市更新處指出，當時北市府辦理公共建設和興闢公共設施時，為安置拆遷戶興建住宅，考量住戶經濟能力，採小坪數規劃，經多年演變，建物老舊、產權複雜、土地持分小，加上鄰近機場建物高度限制，導致民間開發意願低落，但在各方大立協助下，終於要在9月完工，令人感動。

都市更新處表示，該更新案有50年歷史，共有260戶，市府投入16.7億進行拆除重建，在大樓竣工後，將會是地上13層、地下3層，且具有153格汽車格、173格機車格，一共350戶1房到3房，坪數約11坪到30坪，而市府可分回93戶，預計作為斯文里一、二期及蘭州國宅更新時的中繼住宅。

(中時 )