為落實技職教育「畢業即就業，就業百分百」的人才培育目標，並解決產業人才嚴重斷層，僑光科技大學23日宣布，該校生活創意設計系109學年度起，結合「教育部產學連結合作育才平台執行辦公室-國立雲林科技大學」與台灣製鞋產業龍頭公會-「台灣製鞋工業同業公會」(簡稱台灣製鞋公會)，攜手共同辦理「製鞋產業創新設計研發人才培育學程」，進而提升學生實務能力。

僑光學生透過二年學習後，將由台灣製鞋公會啟動旗下會員廠商進行專業人才認養，銜接大四全學年校外實習，畢業後，即可直接進入該企業，順利與職場接軌，創造學校、產業、學生三贏！

台灣曾有「製鞋王國」稱號，掌握鞋業生產技術，在全球有超過3,000家鞋廠，每三雙鞋就有一雙是台商製造。為避免技術斷層，台灣製鞋公會在培育鞋業人才，長期以來更扮演著重要推手。

近年來，台灣製鞋公會為深入校園向下扎根，厚植業界所需人才，除與僑光科大生活創意設計系簽訂製鞋人才培育計畫，更與知名自動化鞋業設備製造商-萬特國際實業公司，共同慷慨捐贈製鞋實作設備，讓學生除專業技能與知識學習外，更能實際體驗工作場域的儀器設備操作。

該捐贈儀式22日在僑光科大清源樓一樓舉行，由台灣製鞋公會理事長暨財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心董事長尤瑞彬，及萬特國際實業公司執行長方欽民，親自將製鞋相關設備，捐贈給僑光科大校長余致力。

余致力在致詞中，非常感謝台灣製鞋公會理事長尤瑞彬、榮譽理事長林昭傑及理監事、會員廠商，對於該校「製鞋產業創新設計研發人才培育學程」的全力支持，除啟動旗下會員廠商進行專業人才認養，更近一步號召旗下會員廠商共同支持，催化該校製鞋人才培育學程學習場域未來的「類產線」的建置，培育學生未來就業的「即戰力」。

僑光科大以「明誠立信」為校訓，一直以來該校積極推動學生實作教育，近年在教學成果與產學研發的實力，備受各界肯定。僑光董事長陳伯濤強調，該校在一片少子化海嘯衝擊下，逆勢成長，主要是因該校非常重視產學合作及產業鏈結，因而大幅提升學生畢業後的就業力與職場競爭力。

而「製鞋產業創新設計研發人才培育學程」，更是全國技專校院中第一所結合產業與公會聯手開辦的就業導向實務課程，將成為全台製鞋產業菁英人才培育基地。

(工商 )