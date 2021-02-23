因受疫情重大衝擊，高捷紅橘線109年日運量13.27萬人次，較108年17.92萬人次衰退25.7%，為高捷105年轉虧為盈後，首次遇到營運虧損。

高捷表示，對比國內其他捷運去年運量，北捷衰減約15%，桃捷衰減約34%，其主因應為北捷路網完整，加上去年新增環狀線14站15.4公里通車，通勤族對大眾運輸依賴度高，受疫情影響程度較低；而高捷、桃捷因路網尚待持續建設，旅遊運量佔比高，極易受疫情衝擊。此外，疫情及油價下跌，使部份民眾回歸私人運具，高雄地區109年度汽機車掛牌數成長11.9%，較108年增加17.68萬輛，導致高雄大眾運輸短期間運量難以回復。

為儘速恢復民眾搭乘信心，高捷公司除配合政策加強防疫作為，特別針對通勤通學族群推出90天吃到飽優惠，使定期票購買率提升30%，目前尖峰運量相較疫情前差距約5%。至於離峰及假日運量，則須依疫情發展，搭配市府相關觀光行銷政策及高捷自辦大型活動，來逐步恢復，而本次春節期間，配合輕軌大南環開通，市府推出免費搭乘活動，確實有效恢復民眾搭乘信心，及降低觀光景點之交通壅塞，頗獲民眾好評。

此外，面對疫情不可抗力之財務衝擊，高捷則須持續提升對外爭取技術及勞務服務之營收，由於路網建設需要時間，為增加營收，高捷持續加重對外承攬營收之佔比，如軌道維修、代營運操作及興建、營運顧問等業務，目前運輸本業營收佔比由103年83.3%，逐年下降到109年53.8%，而對外勞務營收占比由103年5%，逐年攀升到109年26.6%。

大眾運輸為降低交通意外、紓解壅塞、停車不便及空氣汙染的良方，亦為城市發展觀光、智慧運輸、美化景觀及提高競爭力之基石。相較台北捷運，路網成型才能有效提升運量，使大眾運輸事業得以永續發展。高捷公司將配合市府持續努力經營，儘早渡過疫情衝擊，提升運量。

(工商 )