擁有188萬粉絲追隨的抖音網紅塔塔（俄羅斯人娜塔莎），近日分享了一部關於大陸老公的基因太強大，導致兩人所生的寶寶一點都看不出來是混血寶寶的影片，未料卻遭人截圖並轉貼在幾十萬人的論壇上，並大罵她的老公長相如豬頭三、美女嫁豬頭等可怕言論。對此，塔塔則選擇拍片回應外界的酸言酸語，同時也透露了自己愛上老公的原因，影片更吸引超過百萬網友感動按讚。

抖音俄羅斯美女人妻網紅塔塔，日前上傳一部與大陸老公討論小孩長得像誰的影片，未料影片卻遭人截圖上傳至論壇，評論一個比一個還狠毒，「他們罵我老公說豬頭三，生的孩子和我老公一樣醜，而且還有好多可怕的評論，例如：劣質基因確實沒什麼必要延續、美女配豬頭真心疼、要優生優育好嗎。」

擁有百萬粉絲的俄羅斯美女塔塔，日前因一部大陸老公露臉影片，遭網友惡意攻擊。(取自塔塔抖音)

對此塔塔也拍片回擊這些惡毒酸民，她強調自己從未覺得亞洲男生是劣質基因，不是雙眼皮和白色的皮膚就是優等的，「如果你自己不自信，覺得自己的基因不好，也長得不好看，這樣沒有人會尊重你。」

塔塔拍片回擊。(取自塔塔抖音)

塔塔更說，她因為老公的自信而愛上了對方，「而且我覺得他是最帥的，雖然他現在變胖了，生活壓力很大，但是他做的所有事情都是為了家庭，為了我和孩子。所以我想跟這些人說我非常自豪我的孩子長得就像他的中國爸爸。」更強調對女人來說，最帥的男人就是為家人努力工作的爸爸和丈夫。

塔塔這部回擊酸民的影片至今已吸引超過百萬人按讚、超過3萬人留言，紛紛感動直呼「說得太對了」、「每個人都是世界上最美好的存在」、「三觀很正的小姐姐」。而塔塔也在留言處透露老公心態很好，一點都不介意這些評論，更稱她發這部影片的用意就是想告訴男生們自信點，「在家人眼裡，你就是最帥爸爸與老公。」

(中時新聞網)