美股四大指數22日（周一）漲跌互見，僅道瓊上漲，科技指數全面收黑，以晶片股為主的費半指數更重挫 3.77%，導致台股今日陷入高檔震盪，一度重挫近 200 點，電子權值股遭空方摜壓，資金轉進金融、傳產族群，鋼鐵、塑化、紡織股買氣熱絡，加上部分電子權值股尾盤回穩，帶動加權指數終場由黑翻紅，上漲 33.24 點，收在 16443.4 點，5 日線失而復得，並續寫收盤新高，成交值3670.3億元。半導體族群為今日空方主要目標，權王台積電連續4天回檔，今日開低走低，終場下跌9元，收在641元。

聯發科終場也吸引資金進駐，強勢翻紅，上漲 1.4%，收 965 元；鴻海、大立光均收紅。市場傳出，國巨調漲晶片電阻價格，幅度 15-25%，新價格將於3月1日生效，國巨今日股價受激勵，終場漲2.7%，收在637元；華新科大漲3.5%，收在289 元。

美國德州暴風雪影響全球石化產能，推升油價走高，台塑、南亞、台化獲外資調升目標價，帶動買氣強強滾，上市塑膠類股指數終場大漲近3%，其中，華夏噴出漲停，高達29.85元，聯成、國喬也漲3-5%。

盤面上，以傳產、金融表現較為強勢，中信金、國泰金、兆豐金、富邦金、玉山金均上漲逾 1%；此外，中國官方罕見出手調控鋼鐵產能，以中鋼為首的鋼鐵類股可望受惠，帶動股價大漲逾 3%，中鴻、新鋼、威致、海光等全面亮燈漲停，首批新冠疫苗即將來台，明年春節出國可期，激勵觀光股持續反彈，易飛網、山富、五福再度噴出漲停，鳳凰、寒舍、夏都、遠雄來也都表現不俗；航空雙雄則受惠疫苗運送利多，估上半年航空貨運價將維持高檔，帶動華航、長榮航股價勁揚3-4%。

今日盤勢受美股影響甚大，就技術面而言，16211點不破、不回補16197跳空缺口，持續看多不變，操作策略採高出低再買，切勿追漲殺跌，主流在中小型具題材個股表現，傳產及金融是撐盤工具，嚴控持股在5成靈活操作，注意掌握資金輪動契機，目前先以短線應對免受套牢之苦。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)