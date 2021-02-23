傳動系統元件廠全球傳動配合中央及新北市政府發展綠能政策，免費提供位於新北市樹林廠房占地4千坪屋頂，建置2MW太陽能光電發電系統，成為新北市樹林產業專區首座太陽能光電發電系統，今(23)日由總統蔡英文主持啟用典禮。

經濟部規劃2025年全台屋頂型太陽能光電發電系統總建置容量將達8GW。今年太陽能光電發電推動重點放在工業屋頂，計畫在合法廠商約93,000家建置屋頂型太陽能光電發電系統，今年預估可達800MW，也規劃臨登工廠也要發展屋頂型太陽光電，未來目標訂為200MW。

全球傳動表示，全球傳動位於新北市樹林產業專區廠房生產滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件，以及單軸機器人，免費提供工廠4千坪屋頂，交由太陽能光電系統廠商開陽能源建置太陽能板，是新北市樹林產業專區首座太陽能電廠，建置容量2MW，年發電量190萬度，全球傳動唯一獲得好處是屋頂可以停車及降溫，減少冷氣費用。

(工商 )