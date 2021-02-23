春節長假結束，甩油、減重需求浮現，更帶動一波健康瘦身投資熱潮，STOXX全球健康瘦身指數，近期走勢迭創新高。投信法人表示，追求年輕、健康、美麗的需求，正快速席捲老、中、青不同世代，開啟運動、健身與飲食管理的必需大市場，引爆一股主題投資新話題。

農曆春節期間大魚大肉，後遺症也跟著找上門。在長假結束後，甩油、減重需求湧現。根據網路搜尋引擎資料，「減肥」、「瘦身」、「跑步機」、「生酮飲食」等關鍵字，近期人氣大幅竄升，同時，也炒熱相關投資話題，STOXX全球健康瘦身指數走勢再創新高。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰表示，近50年來，全球生活水準大幅提升，雞鴨魚肉逐漸取代蔬菜水果，成為餐桌主食，逢年過節更是大魚大肉不斷。而且不只吃得飽，還吃得好，帶來肥胖、心血管疾病等後遺症，開啟運動、健身與飲食管理的大市場。

根據歐洲第一大運動營養品公司Myprotein統計，全球肥胖及體重過重比例偏高的美國，每人一生花在健康與瘦身的金額平均達11.2萬美元；若再依美國疾病管制與預防中心調查，約1.6億美國人嘗試減重，換算商機合計高達18兆美元。

健康瘦身市場規模潛力龐大，正吸引各大企業插旗，如：運動裝備與服飾品牌的Nike、Adidas、Anta、Lululemon；運動器材、健身設備與服務的Shimano、Peloton；血糖監測裝置的Dexcom等；甚至連矽谷科技巨頭Apple、Google等，也都推出穿載裝置與服務，想要分一杯羹。

常李奕翰表示，健康瘦身產業蓬勃發展，吸引越來越多投資人關注，股價表現有目共睹。以STOXX全球健康瘦身指數為例，自2012年6月以來，累計上漲325％，超越MSCI世界指數120％的漲幅。分析師整體預估，該產業今、明兩年獲利仍有雙位數以上成長空間，股價表現有機會更上層樓。

(工商 )