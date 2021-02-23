印度安德拉邦（Andhra Pradesh）日前發生一起殘忍命案，家人認為26歲男子卡拉迪（Rajatam Karadi）和其3歲兒子阿達什（Adarsh）遭到惡靈纏身，因此將2人反鎖在家中，強行進行「驅魔儀式」，過程中家人無情痛毆父子倆，經過了一整夜痛苦折磨後，不幸雙雙喪命。

綜合外媒報導，警方於20日早上10時許接獲報案，雖緊急派員趕抵現場，卻遲遲進不了民宅，在鄰居及村民通力合作下，30分鐘後終於破門而入，一踏進屋內就看見19歲少女瑪姆塔（Mamta）拿著餐具瘋狂毆打年幼的阿達什（Adarsh），少女的母親阿妮塔（Anita）則冷眼旁觀這一切。

據悉，阿妮塔母女倆自認獲得善靈保佑，並指控弟弟卡拉迪與外甥阿達什遭到「邪魔附身」，於19日晚間展開驅魔儀式，結果白白葬送了2條寶貴性命。警察局長提瓦里（Gaurav Tiwari）表示，為了慶祝22日的婚禮，當時有50名家族成員也聚集在屋內，詳細案情仍有待進一步調查釐清。

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(中時新聞網)