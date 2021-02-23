台灣水情告急，雲林縣春耕農田用水更是吃緊，農田水利署雲林管理處緊急啟動深水井抽水補充灌溉水，不料近半個月內，斗六、斗南、大埤等地區的水井電源控制箱電纜線接連遭竊，影響上百公頃農田用水，雲林警方目前已逮捕1名慣竊並加強巡邏，確保農民灌溉用水的供應。

雲林縣1期稻作農田約有2萬公頃，扣除休耕、轉作農田，有1萬3000多公頃需灌溉，由於近期雨量稀少水情告急，農田水利署雲林管理處除採「分區輪灌」因應，亦緊急啟動深水井抽水補充灌溉，幫助農民度過缺水難關。

雲林縣深水井電纜接連遭竊，上百公頃春耕田受影響。（本報資料照片）

雲林管理處表示，這半個月來斗六、斗南及大埤地區傳出7、8起竊剪水井電纜事件，每口深水井約可供20公頃農田用水，因此有上百公頃農田供水受影響，目前正值春耕插秧播種期最後階段，用水量較大，讓農民非常擔心。

雲林管理處說，之前很少發生水井電纜被竊情況，但最近因疫情影響，有些人工作受影響，加上銅、鐵等金屬價格上漲，因此引起宵小覬覦，偷竊電纜線只能變賣數百元，但竊賊把電路亂剪一通，修復需花數萬元，且至少要1星期才能修復完成，急得農民直跳腳。

農民們大罵，目前供水單位進行「分區輪灌」，插秧播種時的整田用水期最需要水，若灌溉水不夠，秧苗生長很容易出問題，只能依靠水井抽水來補充，竊賊剪電纜線讓他們無水可用，真的非常可惡，「偷電線纜最缺德，一定會有報應」。

目前雲林管理處已向警方報案，並提醒農民若發現水井電纜線遭竊，絕不要碰觸到裸露電線，因為水井電源控制箱電纜線為高壓電線，非常危險，應立即通報轄內工作站人員處理，同時呼籲竊賊若遭查獲，除依竊盜及公共危險罪法辦，並將照價求償，千萬不要心存僥倖。

雲林縣刑警大隊指出，日前已在西螺鎮抓到1名電纜線慣竊，持續擴大調查有無其他竊嫌並加強水井巡邏。

(中時 )