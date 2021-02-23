台南街頭命案 男大生跳車逃命

本月16日發生的台南安平街頭殺人案，在逃主嫌之一的21歲曾姓男子，23日在律師的陪同下向警方投案。曾嫌初步坦承，當天曾開車衝撞死者，但因拒絕夜間偵訊，警方除先將他解送拘留所待明天偵訊，並繼續追緝其餘3名在逃共犯。

根據檢警掌握的事證，此案至少有10人涉案。連日來已有7人到案，經向法院聲押3人獲准；另有1人諭知具保2萬元，1人因另案發監執行，1人當庭釋回；至於投案的曾男，將待明天訊問後再處理。

檢警還強調，此案應是財務糾紛所引發，但因還有3嫌在逃，犯案動機尚待進一步查證。

本月16日晚間在安平區發生的王姓男子被殺案，承辦的南檢檢察官董詠勝與警方組成專案小組後，經針對涉案人員簽發拘票後，先後拘提劉男、蘇男、余男、王男、郭男一及郭男二等6人到案，另有4嫌在逃。

本月16日晚間台南市安平發生街頭殺人案。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

被疑是主嫌的曾男，連日來因遭警方切斷後援走投無路，今天下午在律師的陪同下向警方投案，但因拒絕夜間偵訊，警方請示檢方後，先將他解送拘留所。

(中時 )