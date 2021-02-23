威力彩27連槓！昨（22日）威力彩再度槓龜，台彩指出，下期威力彩將於2月25日開獎，預估銷售2.2億元，頭獎累積金額上看7.2億。終結威力彩頭獎連槓的人會是你嗎？星座專家清水孟國際塔羅小孟老師看好4星座最有機會中獎，其中水瓶座近期更是財運大噴發，好運勢不可擋！

TOP4【牡羊座】

牡羊座的人在2月25日，受凱龍星入命宮偏財運良好，加上太陽照耀精神宮，顯示你的精力靈感良好，能夠有財星籠罩。小孟老師提醒，在下注前觀想太陽能量能增加中獎機率。

TOP3【金牛座】

金牛座的人火星與天王星入本命宮，顯示在2月25日當天財氣充沛，火星能量暴衝，個人的偏財運也會暴衝。小孟老師建議，在下注前將紅線綁在下注的那隻手上，能增加中獎機率。

TOP2【天蠍座】

天蠍座的人太陽與海王星移入偏財宮，顯示出近期財運驚人，下注能量很強。又因土星與木星入兄弟宮位，小孟老師建議，可以找兄弟姐妹來幫忙下注，說不定會有奇蹟出現。

TOP1【水瓶座】

水瓶座的人剛好水星結束在水瓶座逆行，並且在2月25日恢復順行。土星與木星加速進入命宮，顯示出水瓶座偏財運能有所噴發，套牢資金都能得到解套。小孟老師建議，若想要下注可以冥想木星與土星混合的顏色黃金色，就能得到數字靈感。

小孟老師也提醒，2月25日最佳下注時間為：下午3：00至7：00，可到住家或公司東北方的投注站下注。另外，小孟老師補充，以上4星座需要命內有福報才有機會中獎。好運四生肖分別為：猴，豬，虎，馬。

威力彩上看7.2億，星座專家清水孟國際塔羅小孟老師看好4星座最有機會中獎。(小孟老師提供)

(中時新聞網)