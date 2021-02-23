今年春節假期結束之後，大陸各地密集啟動重大項目的集中開工儀式，穩投資火熱開局，同時面對「十四五」開局之年，目前全大陸多數省市已明確2021年重點建設投資計畫，包含北京、上海、河南、河北、陝西等省市都已公佈2021年重點建設專案清單，合計投資規模超過25兆元（人民幣，下同），從地方專案清單來看，交通基建、公共服務等重大工程占大頭。

此外，建設專案重點突出創新驅動，新型基建、新型城鎮化等項目也佔據相當比重。大陸國家發展改革委政策研究室主任袁達稍早說，今年將重點聚焦「兩新一重」和短板弱項，擴大有效投資。

據《經濟參考報》報導，2月20日2021年河南省2772個重點項目集中開工，總投資1.6兆元。項目涵蓋新型基礎設施、新型城鎮化建設、交通水利等，涉及產業轉型升級、創新驅動、生態環保、社會民生等重點領域。同日湖南長沙、四川南江、浙江寧海等地也紛紛舉行重大項目集中開工儀式。其中長沙開工71個項目、總投資317.36億元，以先進製造業、產業鏈建設項目為主。

北京則提出2021年「3個100」重點工程計畫，即100個重大基礎設施專案、100個重大民生改善專案、100個科技創新及高精尖產業專案。總投資超過1.3兆元，當年計畫完成投資約2780億元、建安投資約1256億元，支撐全市投資3成以上。

上海2021年重大建設項目則聚焦科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉融合與鄉村振興等領域，計畫安排正式項目166項，其中計畫新開工18項、在建128項、建成20項。另外，安排預備專案47項。

(旺報 )