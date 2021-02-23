國際攝影大賽的常勝軍曾進發以台灣本土廟會文化攝影作品「肉粽師坐炮」，入圍露西獎，23日苗栗縣長徐耀昌接見表揚，讚為台灣之光。（何冠嫻攝）

大漢之音廣播電台榮獲「教育部110年表揚推展本土語言傑出貢獻獎獲獎-個人及團體獎」，23日苗栗縣長徐耀昌頒發獎牌恭賀表揚。（何冠嫻攝）

國際攝影大賽的常勝軍曾進發以台灣本土廟會文化攝影作品「肉粽師坐炮」，入圍露西獎，成為10名決賽入選者之一。（何冠嫻攝）

國際攝影大賽的常勝軍曾進發以台灣本土廟會文化的攝影作品「肉粽師坐炮」，獲得素有攝影界奧斯卡獎之稱的露西獎肖像類肯定，成為10名決賽入選者之一。大漢之音廣播電台則榮獲「教育部110年表揚推展本土語言傑出貢獻獎獲獎-個人及團體獎」，23日苗栗縣長徐耀昌頒發獎牌恭賀表揚大漢之音台長陳裕美等人及曾進發。

大漢之音2002年成立，以「服務大眾」為宗旨，傳達「在地的好聲音」，每日維持70％ 以上客語節目，每日18檔在地新聞(週日除外)，是全國指標性的專業客語電台，深獲桃竹苗聽眾喜愛。

徐耀昌表示，大漢之音為促進多元族群和諧，致力推廣多元族群語言節目，積極關懷耕耘地方走入社區，協助學校傳承母語文化等，經營節目用心，在即將邁入開台20年之際榮獲教育部肯定，雙喜臨門，期待未來繼續製播更多優質的客語節目，薪傳本土語言。

曾進發在2020 BIFA（Budapest International Foto Awards）布達佩斯國際攝影大賽榮獲2金8銀7銅，其中「大腹新娘拍婚紗」及結合攝影與文字之著作「攝影‧詩」奪得金牌，另在2020 TIFA東京國際攝影大賽獲得2金1銀5銅，以「生命之樹」及「攝影‧詩」取得金牌，其中「生命之樹」更奪下今年首創的「評審團TOP5大獎」擊敗其他國家攝影師。近期他又以台灣本土廟會文化的攝影作品「肉粽師坐炮」，獲得素有攝影界奧斯卡獎之稱的露西獎(The Lucie Awards)肖像類肯定，成為10名決賽入選者之一。

曾進發分享，「肉粽師坐炮」是在桃園市大溪的廟會活動時所拍下，許多攝影同好多以較慢快門拍下坐炮畫面，但他以高快門拍下八家將接受炮炸的瞬間，凝結住身後炮竹炸裂與濃煙四起的震撼景象，展現現場磅礡氣勢。

徐耀昌指出，曾進發擅長將人物與景物結合，使畫面訴說故事，並將台灣、苗栗景物與人文特色躍上國際舞台，大讚他為「台灣之光」，並希望曾進發繼續透過攝影作品，讓各地人文地景與國際對話接軌。

(中時 )