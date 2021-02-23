春天到阿里山賞日出還能同時欣賞到美麗的櫻花

【旅遊經 洪書瑱報導】

春暖花開踏踏青賞花趣！台灣四季百花盛開，每一年探春，每每在二月時追櫻開啟了春之頌新一年的樂章，就台灣而言，陽明山花季、樂活夜櫻、武陵農場、日月潭、九族文化村、奧萬大、阿里山花季等都熱門賞櫻景點，而春天除了賞櫻外，還可以感受海芋、紫藤與黃花風鈴木等。

而旅遊業者KLOOK於今（２３）日公布精選5大春天賞花好拍景點，除了到陽明山、九族日月潭與阿里山搜集粉色、桃紅、白色、藍紫等各種粉嫩花色，還能到台南億載公園漫步金黃色的黃花風鈴木下，甚至穿梭奧萬大森林公園綠粉相間，遠眺擁有蒂芬尼藍水色的奧萬大水庫，各種顏色互相映襯，在這些花花世界中，感受不同夢幻場景，當然也可以拍下美美的美照。

一、陽明山花季盛宴 ，「粉色」櫻花與「純白色」海芋接力綻放

陽明山被視為台北的後花園，自然生態豐沛，是賞花迷妹們不能錯過的賞花熱點，今年陽明山花季活動雖然因為疫情影響暫停活動表演，但民眾還是可以前往踏青賞花，陽明山上約有600顆櫻花樹，包括寒櫻、山櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻等，是北部最佳的賞櫻景點。除了櫻花盛開，今（2021）年白色情人節還有台北杜鵑花季，而杜鵑花早已不待人，顧自展美，因此杜鵑花、桃花、茶花、野牡丹等花卉爭奇鬥豔同步盛開，櫻花花期約在3月中結束，3月過後陽明山竹子湖的海芋將接力綻放，純白色的海芋開滿竹子湖，數大綠白相間海芋田畫面浪漫好拍。

陽明山花季

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」(攝影：洪書瑱)

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」(攝影：洪書瑱)

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」(攝影：洪書瑱)

二、日月潭和九族文化村搭纜車俯瞰「桃紅色」櫻花海

九族文化村被譽為台灣三大櫻花盛景之一的，搭乘纜車從空中欣賞粉色櫻花林，還可以飽覽日月潭美景，櫻花季期間九族園區也推出期間限定表演與攤位，更有期間限定的賞夜櫻活動，黑夜裡的櫻花林打上燈光倒映在湖面，展現不凡的夢幻！

在台灣三大櫻花盛景之一的九族文化村，搭乘纜車從空中欣賞桃紅櫻花林

九族文化村賞櫻

期間限定的賞夜櫻活動

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」

三、搭阿里山森林小火車賞櫻，還能捕捉「藍紫色」紫藤花盛開的身影

阿里山花季於3月10日到4月10日登場，春天的阿里山山頭將被粉色櫻花整個灑滿，遊客可以搭乘阿里山小火車從櫻花樹下經過，遠眺山上許多的日式建築，讓人彷彿有置身日本的錯覺；阿里山櫻花種類以吉野櫻的數量最多，另外還有台灣山櫻花、八重櫻、寒山櫻、富士櫻、牡丹櫻等接力綻美直至四月；此外在阿里山上還有非常搶鏡的紫藤花同步綻放中，在阿里山慈雲寺、阿里山沼平公園、阿里山工作站前都能發現他們的紫色倩影。

搭乘阿里山小火車從櫻花樹下經過，遠眺山上許多的日式建築，讓人彷彿有置身日本的錯覺

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」(圖片來源：嘉義縣政府)

四、奧萬大森林公園春季限定綠粉相映，還能一睹「蒂芬妮藍」奧萬大水庫

奧萬大除了是知名賞楓景點外，但事實每年春天時也展櫻姿，春天限定粉綠相間的絕美景象，與森林遊樂區內豐富的生態相互點綴，而除了奧萬大，天氣好時奧萬大水庫還能展現夢幻色彩，奧萬大水庫成為蒂芬妮藍的水庫，順道還能前往一旁的武界部落，了解當地部落的生活文化、深入探索秘境之美。

奧萬大除了是知名賞楓景點外，在每年春天還會有盛開的櫻花可以欣賞

天氣好時還能一睹蒂芬妮藍的奧萬大水庫

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」(圖片授權：奧萬大國家森林遊樂區)

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」

五、台南億載公園漫步「金黃色」黃花風鈴木

台南億載金城春天是一片金黃，億載公園是台南市知名的黃花風鈴木賞花景點之一，每年2月底、3月初金黃色的花海將公園和行道樹都染黃了，黃花風鈴木在花朵盛開時，通常沒有綠葉的相稱，純粹的金黃色花海相當壯觀，黃花風鈴木在億載金城護城河畔一字排開，岸上的黃花風鈴木與河面的倒影，更是許多旅客取景的熱門角度。

賞花是限定款旅遊，畢竟花開自顧美、美景不待人，民眾在賞花可要把握好良辰才能有美景可賞！

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」

春季5大賞花好拍景點 賞花「趣」圖片授權IG @lao_maio

圖片：KLOOK提供

(中時新聞網)