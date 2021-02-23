不少人沒養成整理錢包的習慣，每次打開總是塞滿亂七八糟的發票和優惠券，也因為裡面裝滿不需要的東西，導致最重要的「錢」竟然沒地方放。其實錢包代表一個人的財庫，想要留住錢財，也要給它一個舒適寬敞的家，香港網站《More》今（23）日就曝光5個錢包整理妙招，除了能讓錢包煥然一新，還能替自己招來源源不絕的財富。

1、每天整理收據與優惠券

錢包最重要的就是要好好整理內部，這樣才能吸引財神爺的眷顧，運勢也會有所提升。每次購物收到票券總是讓錢包變得雜亂不堪，有時候甚至比紙鈔還要多！其實只要每天養成整理的習慣，歸納好一整天所有的收據與優惠券，並將鈔票分開放好，就能讓錢包保持乾淨，不僅容易招財也能替你守住財富。

2、硬幣和紙鈔分開放

不應該將鈔票與硬幣混合放置，鈔票也要按照不同面額進行整理。有些人的錢包沒有放零錢的地方，所以每次找錢都將硬幣、紙鈔混在一起，久了之後付錢會變得很不方便，容易為了省時拿紙鈔支付，然後累積越來越多零錢，因為無法掌握現金的數量，進而增加衝動消費的風險。

3、紙幣不要對摺

以風水角度來看，紙幣對摺的話不易進財，也無法招財。建議大家使用長夾，使紙幣整齊擺放，不要讓紙鈔變得皺巴巴的，同時可以按照金額大小攤平擺進錢包，賞心悅目的紙鈔才有助於提升財運！

4、只放常用的會員卡及信用卡

現在很多商店都會發放會員卡去招攬顧客，但是如果這些卡片通通都放進錢包裡的話，會變得非常厚重，也容易被優惠吸引，無形中增加了消費機會。另外信用卡很容易使人養成「先消費再付錢」的習慣，導致花費越來越多，越來越難儲蓄，因此只要將使用率最高的信用卡放在錢包裡就好了。

5、錢包裡一定要有固定現金

大家幾乎都誤以為把東西清空才叫整理，其實填滿也是整理的一種。現在大家都喜愛使用信用卡為主，現金通常放很少，但其實使用現金是確認自己財務狀況最好的方法，有錢的錢包也才會吸財！在錢包裡裝滿固定數量的現金，打開錢包時，看著心情也會變好，而且花錢時可以控制不會超出錢包裡的錢。

(中時新聞網)