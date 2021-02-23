中鋼構(2013)代子公司聯鋼營造公告董事會重要決議事項。聯鋼營造23日召開股東常會，通過109年度盈餘分配案，包括發放普通股現金紅利新台幣9,620萬元，每股發放現金紅利1.3元。

聯鋼營造這次盈餘分派普通股現金紅利配息的基準日，擬定於110年2月26日，發放日擬訂於110年3月8日。

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(工商 )

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