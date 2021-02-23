中鋼構子公司聯鋼營造擬配息1.3元 18:202021/02/23 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼構(2013)代子公司聯鋼營造公告董事會重要決議事項。聯鋼營造23日召開股東常會，通過109年度盈餘分配案，包括發放普通股現金紅利新台幣9,620萬元，每股發放現金紅利1.3元。 聯鋼營造這次盈餘分派普通股現金紅利配息的基準日，擬定於110年2月26日，發放日擬訂於110年3月8日。 大立光破紀錄 每股配息91.5元 《半導體》絡達收購九暘告吹 聯發科回應了 (工商 ) #中鋼構 #聯鋼 #營造 #紅利 #發放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－聯陽 股價攀十年新高峰 04:102021/02/23 證券．權證 《電子零件》新產品佈局收割 優群Q1營收戰新高 11:082021/02/23 財經 鎳價飆 大成鋼、新光鋼走強 04:102021/02/23 證券．權證 安富利與安森美半導體 以全新開發框架加速物聯網創新 10:532021/02/23 財經 璟德配息10.8元 史上第二高 19:492021/02/23 財經 世紀風電 擬配5元現金股利 04:102021/02/23 證券．權證 杜書全：聯強2021獲利大躍進 04:102021/02/23 產業．科技 川崎汽船運用ShipDC船舶互聯網 擴大共享船舶數據 09:212021/02/23 財經 股王大方配息 5.2萬零股股東樂透 04:102021/02/23 財經要聞 《觀光股》夏都2020近3年最賺 擬配息0.5元 11:592021/02/23 財經 台積殺4天危險？散戶注意：台股沒破關鍵點就不必逃命 17:562021/02/23 財經 財經熱門新聞 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 台積殺4天危險？散戶注意：台股沒破關鍵點就不必逃命 - 財經 北京進展最快！比特幣狂瀉近萬美元 專家警告大敵來臨 - 財經 大樂透1.1億頭獎號出爐 春節大紅包最後2組等你拿 - 財經 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。