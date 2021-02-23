電弧爐集塵灰處理大廠台灣鋼聯(6581)董事會，23日通過2020年合併財報，稅後淨利4.07億元，每股稅後盈餘(EPS)3.66元。董事會決議，今年每股將配發現金股利3元。

鋼聯指出，國際鋅價今年可望在全球原物料價格上漲下維持高檔；加上集團今年可新增共12類型不同資源廢棄物來源，在多方業務量成長下，預期2021年營收獲利，會比2020年有顯著的成長。

而以鋼聯昨22日股價收盤72.2元，現金殖利率在4.16％。

去年雖受疫情衝擊，但因去年第四季受惠國際鋅價上漲，讓鋼聯2020年的合併營收16.22億元，只有小幅衰退1.72％。

對於2021年的營運，鋼聯指出，今年以來鋅價雖有回檔，但預期在全球 原物料需求增加下，2021年的價格仍會比2020年年平均鋅價還要高，這有利今年營收獲利的增加。

增加廢棄物處理來源，也是鋼聯認為可為2021年的營運績效加分；鋼聯表示，今年將新增共12類型不同資源廢棄物來源，其中包括增加不銹鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫 水污泥、其他含鋅灰/渣資源廢棄物及產品、焚化廠低氯含鈣之焚化 飛灰、具熱值資源廢棄物、SRF/RDF等項目，這些都可為集團全面多元化發展，帶來營收獲利成長動能。

(工商 )