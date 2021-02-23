（小額終老保單7月1日起拉高最高保額到70萬元，且每人最高買三張。圖／資料照片）

人生必買保單拉高額度。金管會23日宣布，小額終老保險自今年7月1日起，最高投保額度由現行50萬元拉高到70萬元，且投保有效契約件數由二件拉高到三件，以滿足國人保障需求。

小額終老保單因為法規明訂預定利率為2％，附加費用率不得逾總保險費的10％，會比現行保單利率約1~1.5％的商業保單便宜1~3成，金管會規定小額終老保單繳費期間一定要六年以上，投保年齡加繳費期間不得逾90。

金管會表示，有鑒於人口結構快速老化，青壯人口對社會經濟支持的負擔日益加重，面對未來人口老化及少子化趨勢，極需普及老人基本保險保障，小額終老保單的保險費較其他同類型壽險便宜，對已超過一般壽險承保年齡的高齡族群，可透過小額終老保單的低保額、低保費的特性，建構基本保險保障，強化商業保險的防護網。

但壽險業者表示，小額終老保單是越年輕投保，保費省更多，例如繳費六年，70歲男性投保70萬元保額，一年保費10.3萬元，約比一般終身壽險便宜10~15％，若55歲男性一年保費則是8.3萬元，15歲男性投保一年保費則只要4.1萬元，比終身壽險便宜25~30％，若用10年或20年繳費，每年負擔1.2~2.4萬元，可作為人生第一張基本壽險保障。

但金管會對壽險公司銷售小額終老保單的被保險人，要逾55歲才有獎勵，所以年輕人投保並不在獎勵範圍。

金管會表示，到2020年底小額終老有效契約是55萬4,535件，其中55歲以上是25萬3,542件 ，占率達45.72%，2019年55歲占率是44.42％，高齡占比還是有增加。

保險局副局長張玉煇表示，去年小額終老保單新契約只有7.6萬件，創推出以來新低，主要是有興趣、有能力買的多數已投保，因此成長性不像初期高，這次拉高保額與張數，即是鼓勵民眾再提高保障額度。

(工商 )