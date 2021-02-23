美國財政刺激政策期待及通膨預期走揚，推升美國10年公債殖利率升至一年高點，壓抑史坦普500指數收黑，但美歐央行利率會議紀錄顯示，寬鬆政策將延續，加上近期採購經理人指數優於預期，發揮下檔支撐，全球股市微幅收低，近一周股票型ETF獲資金青睞淨流入198億美元。

統計近一周資金主要流入全球及美國股票型ETF，分別淨流入86億及74億美元，新興市場淨流入14億美元，大陸、亞太及日本股市ETF各淨流入1.5億、1.1億及1億美元，拉美持平，東歐小幅流出，歐洲股票ETF淨流出6億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國公債殖利率被視為金融資產定價之錨，今年來美國引領全球公債利率急速揚升，成為金牛年開春行情的一大驚喜，也引發資產價格調整壓力。根據摩根士丹利證券統計，1998年以來在通膨及實質利率上揚期間，全球股市及美國高收益債聯袂收紅，平均週漲幅分別為1.2％及0.9％，尤其若利率及通膨上揚，反映對經濟成長的期待，有助抵銷利率上揚對股票本益比的負面影響。

預期隨著春季氣溫回暖及多國加速疫苗施打，全球疫情舒緩下，多國將重啟經濟，輔以去年第二季低基期效應，看好全球經濟上半年強健復甦，溫和通膨有助提振具備定價能力的循環類股獲利前景，有助風險性資產多頭續航。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾表示，隨疫苗施打，先前被抑制的需求獲得釋放，經濟增長及消費支出可望加速，目前股市評價正逐漸接近所謂的公平價值，因此，未來股市回報主要將由獲利成長所驅動。持續關注疫苗施打進度，及新變種病毒可能造成的經濟停滯風險，疫情及疫苗進度，將牽動經濟成長速度，進而影響通膨以及利率，今年甚至2022年都是密切關注指標。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾認為，整體新興市場相對美股評價目前仍有三成折價水準，然而新興市場在科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較佳的獲利成長動能，這些企業值得被賦予更高的評價水準。因此預期在資金充沛環境與美股評價面偏高情況下，評價面優勢將會是驅動新興股市2021年表現優於美股的重要動能。

(工商 )