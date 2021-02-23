證交所今（23）日宣布，未來參與創新板買賣的條件拍板大鬆綁，除了原本限定「專業投資人」外，新增「依法設立之創業投資事業」，同時，也將自然人淨資產條件從3,000萬元放寬至1,000萬元，並新增「或最近2年度平均所得達150萬元」；「以及具有2年參與證券交易之投資經驗」等。

有關「合格投資人」包括以下三種類型：

一、比照「境外結構型商品管理規則」所訂之「專業投資人」係符合以下條件：1.國內外之銀行、保險公司、票券金融公司、證券商、基金管理公司、政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、信託業、期貨商、期貨服務事業等機構。

2.法人或基金，總資產超過5,000萬元，具備充分之金融商品專業知識、交易經驗。

二、依法設立之創業投資事業。

三、自然人「淨資產」達1,000萬元，或最近2年度平均所得達150萬元；以及具有2年參與證券交易之投資經驗。原本規劃較嚴苛，為自然人淨資產要達3,000萬元以上，才可參與交易創新板。

(工商 )