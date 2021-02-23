法務部行政執行署為追討防疫罰鍰案件，今指示全國13分署同步執行第2波強力執行，執行官兵分95處執行，共查封土地20筆、建物12間、汽車5輛、機車2部、限制出境8人。

執行署指出，這次全國同步執行行動，發現不少民眾是因便宜行事，輕忽防疫規定，以致於被衛生主管機關裁罰。例如彰化李姓民眾於採檢後未立即返回居家隔離處所，順道去看牙醫，被裁罰10萬元；新竹林姓民眾自國外入境經通知應居家檢疫，卻順路至銀行提款2000元，僅停留數分鐘挨罰10萬元。

但也有民眾是因為無視防疫規定，而被裁罰。例如台南阮姓婦人1月間自越南入境後，入住非防疫旅館，遭裁罰10萬元，台南分署核發執行命令，足額扣押阮女銀行帳戶存款；宜蘭林姓民眾去年10月間入境，2天後離開居家檢疫處所，赴公所詢問法院請假事宜，遭裁罰10萬元。林姓民眾父親至郵局購買10萬元郵政匯票代子繳清罰款；深坑董姓婦人，在居家檢疫的最後一天，因自覺居家太久煩悶，身體不適外出，遭裁罰20萬元，被台北分署足額扣押其郵局存款。

執行署強調，將會持續強力執行「滯欠防疫案件罰鍰專案」，請民眾務必配合政府防疫政策，落實居家檢疫及居家隔離等防疫措施，不要心存僥倖，以免造成防疫破口。

(中時 )