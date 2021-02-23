立委張廖萬堅（右）23日陪同到烏克蘭找代理孕母的雙寶爸呼籲，代孕業者為孩子優先考量。（盧金足攝）

立委張廖萬堅表示，目前我國的《人工生殖法》卻欠缺規範及保障，故後續也將持續關注並協助修訂，協助更多需要急需幫助的家庭。（盧金足攝）

一名民眾阿強（化名）盼能趕快生育下一代，找上媒介烏克蘭代理孕母代辦業者，順利生下雙胞胎兒子，卻發生收費爭議，阿強23日控訴遭丟包不理，230萬之外還增收費用，立委張廖萬堅表示，目前我國《人工生殖法》欠缺規範及保障，希望業者歸還孩子出生證明等資料，代辦業者強調為代辦人員，收費合理，雙方各說各話。衛生局指出，先前曾接獲檢舉媒介烏克蘭代理孕母，疑涉違反《人工生殖法》已裁罰15萬元。

阿強表示，父母高齡，自己又未找到另一半，進而找上媒介烏克蘭代理孕母的代辦業者，兩人簽定合約並繳付二百三十萬元新台幣，媒介到烏克蘭基輔求得一對男雙胞胎。

「孩子在去年八月生下後，歡喜的飛到烏克蘭希望接雙胞胎返台」，阿強抱怨，到當地後遭代辦業者安置在公寓後即丟包不理，還扣留證件、索取額外費用等，幸好是透過張廖萬堅向外交部協調人道救援，去年十一月底順利將一對雙胞胎兒子帶回台灣，結束滯留異鄉逾三個月的惡夢。

阿強說，媒介烏克蘭代理孕母的業者，巧立各種名目收費，但因不配合被丟包，辦理護照索價兩千美元，兩本護照共索價台幣十二萬元，理由是需要疏通駐莫斯科的台灣外交人員。

對此代辦業者表示，她不是仲介業者，是代辦業者，澄清兩千元美金作業費，並非疏通費，當地護照一本十元美金，其他一九百九十元美金，因烏克蘭未設台灣領事辦事處，必須遠道莫斯科辦理的作業費用。

張廖萬堅表示，去年立委吳秉叡、邱議瑩委員提出修訂《人工生殖法》，他已參與連署，希望協助部分婦女因先天性無子宮、因病切除子宮或罹患重大病症不適合懷孕生產，亟欲尋求人工生殖代孕途徑來彌補遺憾者，但目前我國的《人工生殖法》卻欠缺規範及保障，故後續也將持續關注並協助修訂，協助更多需要急需幫助的家庭。

衛生局保健科長林宛蓁表示，先前接獲民眾檢舉媒介烏克蘭代理孕母，因內容疑涉違反《人工生殖法》第31條規定：「意圖營利，從事生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹者」，本局業已函送台中地方檢察署偵辦。且網路內容涉及宣傳醫療廣告，已依違反醫療法第84條規定：「非醫療機構，不得為醫療廣告」，裁罰15萬元。

此外，另依據人工生殖法第2條規定，人工生殖係指利用生殖醫學之協助，以非性交之人工方法達到受孕生育目的之技術，目前人工生殖法所稱受術夫妻，僅限妻能以子宮孕育生產胎兒者。

衛生局呼籲，為保障不孕夫妻、人工生殖子女權益，目前國內訂有人工生殖法及相關規定，民眾如需實施人工生殖，請務必尋求合法之人工生殖機構施行，並與醫師溝通較適合的人工生殖方式及胚胎植入數，保護母親與與胎兒的健康。

(中時 )