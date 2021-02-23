原PO事後才得知，原來菜頭就是白蘿蔔。(達志影像)

在超市內來回繞了20分鐘，就是找不到菜頭！一名女網友分享，日前心血來潮想煮菜頭排骨湯，於是到超市採購食材，但是怎麼找就是找不到主角「菜頭」，不過店員又告知店內的確有賣，越想越怪於是她上網搜尋菜頭的圖片才恍然大悟，「他x的！原來白蘿蔔就是菜頭！」貼文發出後更讓6千多名網友笑翻。

原PO昨(22日)將這一段趣事分享到臉書社團「爆廢公社二館」，她說自己日前想下廚煮個菜頭排骨湯，便到連鎖超市採買食材，怎知逛完整個蔬菜區，始終沒看到菜頭，她便跑去問店員，而對方告知自己的確有賣，更用手指出所在位置，「但我只有看到紅蘿蔔和白蘿蔔，難道店員在耍我？」

就這樣在蔬菜區來回逛了近20分鐘，原PO決定上網查詢菜頭的長相，利用圖片來找尋食材，結果看到圖片後讓她大驚，「原來菜頭就是白蘿蔔！」代表她早已和菜頭錯過好幾百回，讓她忍不住自嘲，「哀，我就廢我就爛我就笨」，更好奇是否真有人和她一樣，分不清菜頭和白蘿蔔。

貼文發出後讓不少網友笑翻，「幼稚園要重讀」、「妳等一下，讓我先笑完再說話」、「別讓店員額頭冒青筋啊！」、「真的太好笑了，妳該買一本蔬菜圖鑑來翻一翻啦」、「要不要請求爆系開個笨版，應該每天都很歡樂」、「不然你以為菜頭是蔡斯文嗎」。此外，還有網友分享類似經驗，「以前我媽叫我去跟對面的阿婆買兩根蔥，結果我買了兩根韭菜回家…」、「那個……我就是大白菜和高麗菜分不清楚的人」。

(中時新聞網)