台灣19歲男網好手曾俊欣，昨天在Instagram限時動態抒發選手在海外出賽的不易心情，表示自己日前從南非飛往塞爾維亞出賽，結果因為簽證溝通出現問題，入關時竟遭海關留置24小時，經過一番努力，今天傍晚抵達桃園國際機場，正在辦理旅館入住手續。

曾俊欣今天在Instagram限時動態表示，沒想到第一次到塞爾維亞會因為在簽證溝通上面出現問題，被海關留置24小時，期間和許多沒有戴口罩的敘利亞難民共處一室，環境相當糟糕，之後他和團隊到土耳其伊斯坦堡轉機，無奈受新冠肺炎疫情影響，當地機場只能透過販賣機解決飲食，所幸台灣駐土耳其代表處工作人員送上餐盒，讓他和團隊在惡劣環境下感受到台灣人的溫暖。

經過一番波折，今天傍晚曾俊欣和團隊已經抵達桃園機場，正在辦理旅館入住手續，一切平安，曾育德表示：「一連串的狀況，造成麻煩，特別要感謝土耳其及南非駐外使館的全力援助，終於回到家！」

(中時 )