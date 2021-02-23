前太電董事長孫道存因掏空公司及逃漏稅等遭投資人求償、行政執行，竟從9年前挪用自己任董事長的基金會資金，侵占近1.4億元，被依侵占罪判刑1年6月定讞。孫另犯偽造文書案遭判刑3年，去年已刑滿出獄，侵占罪部日前判決確定後，檢方聲請與前案定應執行刑，台北地院裁定4年3月，孫後續還得再關1年多。

孫道存被控自1994年起，利用海外子公司違法投資大陸，掏空太平洋電線電纜公司近200億元，最高法院2017年8月31日依偽造文書罪判刑3年定讞。孫同年9月29日入監，2020年1月1日刑滿出獄。

孫道存另在2012年至2018年間，多次指示下屬提領「太平洋網球發展基金會」、「孫法民文教基金會」公款，挪為己用，又遭檢方起訴，台北地院一度將他羈押禁見，後裁定3000萬元交保，去年判刑1年6月；孫原本提起上訴，但又撤回，全案上月定讞。

由於孫道存犯侵占罪時間點在偽造文書案判決定讞之前，檢方依《刑事訴訟法》規定聲請2案定應執行刑，北院審酌後裁定應執行4年3月，扣除已服刑3年及羈押禁見部分，孫還得再關1年多，台北地檢署計算確切天數後，將傳喚孫到案執行。

(中時 )