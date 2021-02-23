卡關2年的彰化鐵路高架化政策，計畫可行性研究評估終於進入行政院國發會首審，整體進程向前跨出一大步。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美（右四）與縣府工務處長林漢斌（右五）等多位局處首長都親自出席審查會議。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美（右四）與縣府工務處長林漢斌（右五）等多位局處首長都親自出席審查會議。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府工務處長林漢斌針對彰化市鐵路高架化計畫可行性研究評估，進行說明。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美23日親自率縣府團隊，北上參加行政院國家發展委員會「彰化市鐵路高架化可行性研究計畫」審查會，也是政策首度進到國發會審查階段，由於高架化從雙軌便四軌，彰化縣政府自籌款再增加20億餘元負擔，審查委員要求縣府應提高自身財務自償率。

王惠美受訪時語氣難掩振奮，彰化人引頸企盼20多年的鐵路高架化，她上任後即列為最優先推動的重大建設，整個政策自2011年啟動至今10多年，卻因2年前國發會臨時取消會議，縣府團隊不斷努力，睽違2年多終於進入國發會首審，整個政策總算正式向前跨出一大步。

彰化鐵路高架化政策，彰縣府多次與中央協商，但計畫可行性評估報告屢屢卡關，數度被退回並要求補件，來來回回；去年5月底縣府函報修正後報告書，7月再由交通部函報行政院，國發會9月函覆修改意見，由交通部於10月函轉彰化縣政府修正再送，要求針對全案提出與中部鐵道路網建設、轉乘、軌道及基地配置、工期期程、交通影響等進行整合規畫，並增加本案自償性等意見。

工務處長林漢斌表示，過去2年來，縣府團隊馬不停蹄推動本案，努力爭取到交通部、台鐵局的支持同意函，再就台中捷運綠線延伸彰化、及鐵路高架化整合發展模式，金馬站規畫朝三鐵共構方向，取得台中市政府、鐵道局及台鐵局共識，未來將整體合作發展。

林漢斌說，今天會議上中央基本上支持整體規畫大方向，但認為縣府提出的3.03％自償率太低，建議縣府應開發周邊閒置公有地，提高財政收益，並將鐵道專區、車站專區等通盤納入規劃，以利提高財務自償率。其實有關都市開發及土地利用，縣府也已開始起案研議，包括彰化火車站、台化基地及彰化市東區擴大都市計畫，均有成果可支持本案效益評估。

王惠美說，很感謝所有委員、中央長官的協助，會中一致共識認為彰化必須要有鐵路高架，但部分審議員員對於縣府財務狀況有所疑慮；彰化鐵路位處山、海線交會，縣府配合中央將高架計畫從2軌變4軌，預算大增，縣府負擔加劇，加上台鐵營運盈餘不計入整體工程財務槓桿中，縣府將再與相關單位協商，擬定財務計畫再報國發會審議，希望很快有好消息。

(中時 )