彰化縣長王惠美23日親自率縣府團隊，北上參加行政院國家發展委員會「彰化市鐵路高架化可行性研究計畫」審查會，也是政策首度進到國發會審查階段，由於高架化從雙軌便四軌，彰化縣政府自籌款再增加20億餘元負擔，審查委員要求縣府應提高自身財務自償率。
王惠美受訪時語氣難掩振奮，彰化人引頸企盼20多年的鐵路高架化，她上任後即列為最優先推動的重大建設，整個政策自2011年啟動至今10多年，卻因2年前國發會臨時取消會議，縣府團隊不斷努力，睽違2年多終於進入國發會首審，整個政策總算正式向前跨出一大步。
彰化鐵路高架化政策，彰縣府多次與中央協商，但計畫可行性評估報告屢屢卡關，數度被退回並要求補件，來來回回；去年5月底縣府函報修正後報告書，7月再由交通部函報行政院，國發會9月函覆修改意見，由交通部於10月函轉彰化縣政府修正再送，要求針對全案提出與中部鐵道路網建設、轉乘、軌道及基地配置、工期期程、交通影響等進行整合規畫，並增加本案自償性等意見。
工務處長林漢斌表示，過去2年來，縣府團隊馬不停蹄推動本案，努力爭取到交通部、台鐵局的支持同意函，再就台中捷運綠線延伸彰化、及鐵路高架化整合發展模式，金馬站規畫朝三鐵共構方向，取得台中市政府、鐵道局及台鐵局共識，未來將整體合作發展。
林漢斌說，今天會議上中央基本上支持整體規畫大方向，但認為縣府提出的3.03％自償率太低，建議縣府應開發周邊閒置公有地，提高財政收益，並將鐵道專區、車站專區等通盤納入規劃，以利提高財務自償率。其實有關都市開發及土地利用，縣府也已開始起案研議，包括彰化火車站、台化基地及彰化市東區擴大都市計畫，均有成果可支持本案效益評估。
王惠美說，很感謝所有委員、中央長官的協助，會中一致共識認為彰化必須要有鐵路高架，但部分審議員員對於縣府財務狀況有所疑慮；彰化鐵路位處山、海線交會，縣府配合中央將高架計畫從2軌變4軌，預算大增，縣府負擔加劇，加上台鐵營運盈餘不計入整體工程財務槓桿中，縣府將再與相關單位協商，擬定財務計畫再報國發會審議，希望很快有好消息。
(中時 )
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