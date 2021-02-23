中共軍機頻頻擾台，台灣民眾黨智庫今邀請軍事專家及學者舉行座談會，分析台灣面臨的軍事威脅，與會的前空軍副司令張延廷指出，共軍對台恫嚇不僅空軍，海軍部分也要注意，且有逐漸常態化的趨勢，國軍將面臨消耗戰，必須隨時調整作法，絕對不能掉以輕心，以防中共突襲武力攻下台灣。

民眾黨智庫今在台大國際會議中心舉辦座談會，研析台灣的安全戰略環境與威脅。張延廷警告，隨著中共軍力提升，未來台灣面臨武嚇的次數也會增加，要小心因應，切勿差槍走火。

張延廷表示，中共軍機擾台頻率增加，是否有意把擾台行動變成習以為常，值得關注，共軍擾台可能是要降低台灣的心防，甚至不排除突然武力奪下台灣，因此絕對不能掉以輕心，畢竟可以百年無戰爭，但不能一日無戰備。

面對中共軍事迅速擴張，民眾黨祕書長謝立功說，台灣不必要，也不可能尋求兩岸武力平衡，領導者最大的責任是如何把人民照顧好，而不是把軍人推上戰場；台灣位於第一島鏈中心，可以說是印太戰略的前緣，若沒有處理好產生的威脅，恐讓台灣成為最危險的區域。

此外，美國海軍第七艦隊驅逐艦拉塞爾號日前航行南海，宣稱該艦自由航行任務；對此，前總統馬英九呼籲蔡英文總統，針對美軍艦航行南海事件不能卑躬屈膝，必須表達維護主權的嚴正立場。

謝立功也認為，以台灣跟美國的關係，要通知並不困難，蔡政府必須要有一些具體作為。

(中時 )