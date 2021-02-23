佳冬六根庄每年農曆正月12日都會遵循古禮搭福廠、做福拜新丁（男嬰），至今已有144年歷史，而今年特別納入女嬰「迎新枝」，在傳承中落實兩性平權的普世價值。（謝佳潾攝）

佳冬六根庄每年農曆正月12日都會遵循古禮搭福廠、做福拜新丁（男嬰），至今已有144年歷史，而今年特別納入女嬰「迎新枝」，在傳承中落實兩性平權的普世價值。（謝佳潾攝）

佳冬六根庄每年農曆正月12日都會遵循古禮搭福廠、做福拜新丁（男嬰），至今已有144年歷史，而今年特別納入女嬰「迎新枝」，在傳承中落實兩性平權的普世價值。（謝佳潾攝）

佳冬六根庄每年農曆正月12日都會遵循古禮搭福廠、做福拜新丁（男嬰），至今已有144年歷史，而今年特別納入女嬰「迎新枝」，在傳承中落實兩性平權的普世價值，為此，新枝首的軍職媽媽感動不已，直呼男生可以的、女生也可以。

「兩性平權很重要！」林姓媽媽抱著新枝首（首位迎新枝的女嬰）開心道，她是土生土長的佳冬人，吃了好多年的新丁餅，而去年生了女兒後，沒想過會遇上今年首次迎新枝，更沒料到女兒會當新枝首，真的太榮幸。

她興奮地說，自己是職業軍人，很清楚兩性平權有多重要，而今除有拜新丁外還有迎新枝，再次證明男生可以的、女生一樣也很可以。蔡姓丈夫也在旁直呼，「好幸運」，不僅開心女兒成為新枝首，也算是種見證歷史，見證傳統與現代的融合。

屏東縣茄冬文史協會理事長楊景謀指出，在農業時代，男丁就是生產力，所以六堆客家會在農曆年後至元宵間，做福拜新丁，在求神保佑該年平安豐收的同時，也祈求伯公庇護男丁健康長大，當中每個庄頭會錯開時間輪流辦，大家藉此四處參加、聯絡情感。

然而，隨著時代演進，目前僅剩六根庄遵守古禮拜新丁，年年沿用三山國王廟留下的福杉搭設「福廠」行拜添丁儀式，至今已久144年歷史，其他的都為帆布搭棚取代。楊景謀強調，今年新增迎新枝，對百年文化傳統來說，更具意義。

屏東縣長潘孟安也出席拜新丁、迎新枝盛會，他說，今年是客家六堆文化300年，而百年福廠拜新丁的習俗不僅擴大舉辦更突破傳統，「迎新枝彰顯男女平權的普世價值」，也讓更多人了解客家優良的文化傳承。

(中時 )