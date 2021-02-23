義守大學與教育廣播電台合製的「I-Shou Let it Show 義起大聲說」英語廣播節目，回響熱烈，擁有來自40多國學生的義大，今年延續在校內製作6種語言節目，每天晚上6點在Youtube上輪播，涵蓋文化差異、在台生活、職涯發展、流行話題等內容，青春洋溢。

「I-Shou Let it Show 義起大聲說」Youtube節目，由義大國際及兩岸事務處統籌，為了更貼近各國聽眾，國際生們以印尼、泰國、越南、日本、香港與英文等母語錄製節目，其中英文組邀請斐濟、俄羅斯、聖文森、巴勒斯坦等國際生擔任對談來賓，不分國籍與年齡共同跨國合作，展現文化交流。

就讀義大國際財務金融學系、來自日本的同學Itsuki，身兼主持人、製作人角色，為了讓更多外國人認識義大，Itsuki除了課業、打工，更要挪出時間錄製節目，身為日本學生代表的他指出，因為參與節目認識許多各國朋友，提升信任感，彼此間更願意互動互助。

來自越南、就讀應用英語學系的Richard曾參與過電台節目，為了持續增進技能，投入Youtube製播和主持；他指出，跟以往廣播電台錄製相比，錄製影片要注意的細節更多，能以自己母語發聲，讓遠在家鄉的親友或網友看見台灣，更有成就感。

「I-Shou Let it Show 義起大聲說」節目除了在YouTube頻道播映，也可上Spotify和Sound On收聽，參與者透過輕鬆的聊天方式，分享學習策略與未來職涯發展等撇步，精彩可期。

(中時 )