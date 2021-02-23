高雄市杉林區巴楠花小學13位師生，花了2天時間，在聖貝祭祭場，將2層樓高的4座水塔，彩繪出自己心中最美麗的拉阿魯哇族，由於造型可愛吸睛，吸引遊客上山拍照打卡。

聖貝祭是高雄拉阿魯哇族每年最重要的祭典活動，往年都會舉辦在高雄桃源區，今年首度在那瑪夏舉辦，族人們從整地、蓋家屋、活動籌畫、團結合作，為了就是讓文化能夠傳承。

在祭場的入口處有6座水塔，原本族人煩惱如何處理影響門面視覺，最後決定用彩繪與藝術手法美化，也不影響水塔原本功能，在巴楠花退休主任陳登科邀約下，巴楠花藝術服務團隊11位老師、2位畢業生一起上山，將祭場門面水塔賦予新生命彩繪。

老師冼柏源說，水塔除了門面「拉阿魯哇聖貝祭祭場」外，側面人物聚焦在拉阿魯哇族的頭飾與色彩，右邊是女、中間是男，左側是拉阿魯哇族的織布；紅色的圖騰布，主要以4社群的顏色搭配拉阿魯哇的驅魔植物來講述「你是象徵著這些植物，一直保護著我們」。

畢業生孔瑜萱及陳語柔表示，難得參與這項有趣的彩繪活動，由於當地沒水沒電，必須上下山不斷輪流提水補充，揮汗後的成果，更覺得難得高興，也從繪畫中發現自己文化的可愛與迷人之處。

校長張新榮說，孩子們因為藝術服務的體驗更能理解當地部落文化，雙方相互照顧共好，希望讓更多在地人與當地族人，能以自己的原鄉感到驕傲，能有機會回到部落服務，充滿能量一起回饋。

(中時 )